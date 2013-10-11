صاحب أغنية "كمل جميلك" لمطالبة السيسي بالترشح للرئاسة: "البلد كانت عايزة ولد.. وربنا بعت لينا أسد"

الثورة الحقيقية هي ثورة 30 يونيو، وثورة 25 يناير كانت فاشلة بسبب استغلالها من قبل الإخوان

كتب : ربيع ممدوح منذ 28 دقيقة

"كنا في توهة وغربة مكناش عايشين.. وقفت جمب الثورة ياقائد يا أمين".. بهذه الكلمات استهل المطرب الشاب شريف حمدي، أغنيته المهداة للفريق أول عبدالفتاح السيسي "كمل جميلك" لمطالبته بالترشح لرئاسة مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

لا أثق في أحد في مصر والوحيد الذي أسمعه حين يتحدث هو السيسي

"كنا بنقول آه يا بلد عايزة.. ولد وربنا بعتلنا أسد".. بهذه الكلمات، بدأ المطرب الشاب شريف حمدي حديثة لـ"الوطن" عن أغنيته الجديدة، مؤكدًا أن "الفريق السيسي يحمل جميع الصفات التي تؤهله لقيادة مصر في المرحلة المقبلة.. هو أصلح واحد سنًا وخبرة كوزير دفاع وعسكري مخضرم ووطني شريف".

وأضاف شريف، "بعد أحداث 25 يناير2011 انهارت البلد، وتوقفت الدنيا، فسافرت لبنان، ثم رجعت مصر على انتخابات الرئاسة على أمل فوز الفريق أحمد شفيق، وكنت واثقًا من فوزه، وأن يعود الاستقرار معه.. لكن كنا على موعد مع الكارثة بفوز مرسي، لكني لم أستطع السفر للبنان بعد توتر الأوضاع هناك".

وتابع المطرب الشاب، "لكني استطعت العودة للبنان مرة أخرى في 2013، ورجعت تاني مصر لما سمعت عن حركة تمرد، وفي يوم 25 يونيو أصدرت أغنية باسم "البلد"، قبل 30 يونيو مباشرة، قلت فيها ليه نخلي فصيل جبان يقسمونا زي السودان أو يعملوا فتنة زي لبنان غربونا جوه بلدنا.. كفرونا حتى في دينا"

وعن أسباب مطالبته الفريق السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية قال، "أقل حاجة ممكن أقدمها للفريق السيسي بعد وقفته مع الشعب المصري إن أقدم له أغنية.. أنا لا أثق في أحد في مصر إلا في السيسي، لا أسمع لرئيس الوزراء ولا لرئيس الجمهورية مع احترامي لشخوصهم، والوحيد الذي اسمعه حين يتحدث هو السيسي

وأضاف شريف، "كنت في حيرة في الاختيار بين السيسي وشفيق، حتى قال شفيق إنه سيدعم السيسي إذا تقدم للرئاسة".. "السيسي هو الأصلح لقيادة البلاد..أصلح واحد سنا وخبرة كوزير دفاع وعسكري مخضرم ووطني شريف".

حمدي للسيسي:"إنت سمعت كلام الناس في 30 يونيو كمل جميلك واسمع كلامهم واترشح"

وتابع، "الثورة الحقيقية هي ثورة 30 يونيو، وثورة 25 يناير كانت فاشلة بسبب استغلالها من قبل الإخوان"، بغض النظر عن الفساد اللي كان قبل 25 يناير فكانت هي السبب في أن تاخدنا من الاستقرار إلى محمد مرسي" على حد وصفه، مضيفًا "30 يونيو هي اللي رجعتنا نغني تاني، ولو السيسي مبقاش رئيس جمهورية يبقى 30 يونيو فشلت"، موجها حديثة للفريق السيسي، "انت سمعت كلام الناس في 30 يونيو كمل جميلك واسمع كلامهم تاني".