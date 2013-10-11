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جيمس روثمان.. الحاصل على 26 جائزة علمية يتوج بنوبل في الطب

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جيمس روثمان.. الحاصل على 26 جائزة علمية يتوج بنوبل في الطب جيمس روثمان.. الحاصل على 26 جائزة علمية يتوج بنوبل في الطب

كتب : إنجي رأفت الجمعة 11-10-2013 17:33

جيمس روثمان

وُلد روثمان في 3 نوفمبر عام 1950، بمدينة هافرهيل، بولاية ماساشوستس وحصل على البكالوريوس من جامعة "يال" وبعدها حصل على الدكتوراه في الكيمياء البيولوجية، من جامعة هارفرد الأمريكية عام 1976.. وفي عام 1978 انتقل إلى معهد "أم أي تي" للتكنولوجيا، ثم إلى جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، وعاد مرة أخرى لجامعة "يال" كمدير لمعهد نانوبيولوجي.

وفي الثمانينات، اهتم روثمان بالثدييات في أبحاثه ووضع مع راندي شيكمان، خارطة للمكونات الأساسية لآلية نقل الخلية.

تعرض روثمان للسخرية، في بداية مشروع بحثه في الخلية، بجامعة ستانفورد، ووصفه زملائه بـ"الجنون"، ولم يبال وأكمل أبحاثه حتى توصل لاكتشاف "نظام النقل بين الخلايا"، وحصل على جائزة نوبل.

ويعتبر روثمان، العالم روبرت أوبنهايمر، الذي يعرف بلقب "والد القنبلة النووية"، والعالم ألبرت أينشتاين، مثليه الأعلى في علم الفيزياء، وإعجابه بهما جعله يختار تخصصه في الفيزياء، بالرغم من دراسته للكيمياء البيولوجية.

ويدرب روثمان في معمله الشخصي، 20 شابا، منهم من تخرج في الجامعة، ومن يحضر للدكتوراه، بينهم اثنين نابغين في الفيزياء؛ ليساعدهم في أبحاثهم وليعلمهم ويطور من مستواهم العلمي.

جدير بالذكر أن روثمان، حصل على أكثر من 26 جائزة علمية، بينهم جائزة الملك فيصل العالمية في الطب عام 1966.

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