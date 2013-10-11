راندي شيكمان.. "الطالب المعجزة" يتوج بنوبل في الطب

كتب : إنجي رأفت الجمعة 11-10-2013 17:34

وُلد شيكمان، في 30 ديسمبر،عام 1948، بمدينة سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية، وحصل على البكالوريوس في العلوم الجزيئية من جامعة كاليفورنيا، عام 1971، وحصل على الدكتوراه في أبحاث "تناسخ الحمض النووي"، من جامعة ستانفورد الأمريكية، عام 1975.

درس شيكمان، في معمل مع دكتور "مايكل كونراد" في العام الأول له في الجامعة، وهو متخصص في الأحياء الجزيئية، ويعتبره شيكمان، من أكثر الشخصيات التي أثرت في حياته العلمية، حيث ساعده في بداية دراسته ومنحه كتاب في الأحياء الجزيئية للعالم "جيميس واتسون"، ويعتبر أهم كتاب تعلم منه شيكمان في بداية مشواره العلمي، ووصفه بـ"الكتاب المقدس".

واشتهر شيكمان بتفوقه في الجامعة، رغم صغر سنه، ووصفه طاقم التدريس في الجامعة بأنه "الطالب المعجزة"؛ لأنه تفوق في علم الأحياء الجزيئية، وهو طالب أكثر من خرجي الجامعة.

واكتشفت والدة شيكمان، موهبته في إجراء التجارب العلمية، وهو في المدرسة، حيث كان يستخدم "جراج" منزله لإجراء التجارب العلمية الجديدة التي تعلمها، وكان يستغل ثلاجة المنزل في حفظ نتائج تجاربه.

وبجانب نبوغه في الطب، يعشق شيكمان رياضة كرة القدم، وكان يمارسها في أوقات فراغه، وكان يهتم بمتابعة مباريات كرة القدم بين جامعة كاليفورنيا والجامعات الأخرى.

ويعتبر شيكمان، العالم السابع الذي يحصل على جائزة نوبل من جامعة كاليفورنيا، والأول في الطب. بعد إعلان فوزه بجائزة نوبل صرح شيكمان، في محادثة هاتفية مع المسؤول الإعلامي للجنة، أنه "رقص مع زوجته" احتفالا بفوزه بالجائزة.

جدير بالذكر أن شيكمان، حصل على جائزة نوبل بالمشاركة مع العالمين روثمان، وسودهوف، لاكتشافهم "نظام النقل داخل الخلايا"، الذي سوف يساعد على اكتشاف أمراض جديدة في جسم الإنسان.

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