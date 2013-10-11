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توماس سودهوف.. "حالة استثنائية" يتوج بنوبل في الطب

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توماس سودهوف.. "حالة استثنائية" يتوج بنوبل في الطب توماس سودهوف.. "حالة استثنائية" يتوج بنوبل في الطب

كتب : إنجى رأفت الجمعة 11-10-2013 17:36

توماس سودهوف

سودهوف عالم ألماني، يحمل الجنسية الأمريكية. دكتور في قسم الكيمياء الجزيئية بجامعة ستانفورد. وُلد سودهوف في 22 ديسمبر، عام 1955 بمدينة هانوفر الألمانية، وتخرج من مدرسة "والدورف" عام 1975، وحصل على بكالوريوس الطب من جامعة "جوتنجن" الألمانية عام 1982، وحصل على الدكتوراه من معهد "Max Planck" في نفس العام.

وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1983، للتدريب في قسم علم الوراثة الجزيئية بجامعة تكساس، وبعدها عمل في معهد"Howard Hughe" للطب عام 1991، ثم انتقل إلي جامعة ستانفورد.

تدرب سودهوف في قسم علم الوراثة الجزئية بجامعة تكساس، مع العالم مايكل برون، وجوزيف جولدستين، اللذين حصلا بعد ذلك على نوبل في الطب عام 1985.

قضى سودهوف، 25 عاما في جامعة تكساس، بعد أن عرضت عليه الجامعة، فرصة البدء في معمله الخاص، عام 1986، وقدم عدد كبير من الأبحاث في قسم الوراثة الجزيئية.

ووصف العالم جولدستين، سودهوف بأنه "حالة استثنائية" في مجال الطب، وقال بودولسكي رئيس جامعة تكساس، إنه "لم يتفاجأ" بفوزه بجائزة نوبل، لأنه يعتبره "أسطورة طبية" ويعتبر سودهوف العالم السادس الذي يحصل على نوبل بعد عمله في جامعة تكساس.

ومن الطريف أن سودهوف، لم يعرف أنه فاز بالجائزة إلا بعد أن هاتفه المسؤول الإعلامي، للجنة نوبل، وتفاجأ سودهوف باختياره ولم يصدق الأمر في البداية، وقال للمسؤول على الهاتف أن يعتبر حصوله على الجائزة "أفضل ما حدث له على الإطلاق".

جدير بالذكر أن سودهوف، حصل على جائزة "Lasker" للعلوم في ولاية نيويورك قبل حصوله على نوبل بعدة أسابيع، وفاز بنوبل بالمشاركة مع العالمين، روثمان، وشيكمان، لاكتشافهم "نظام النقل داخل الخلايا"، الذي سوف يساعد على اكتشاف أمراض جديدة في جسم الإنسان.

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