أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

باحثون: كبر معدة المرأة يجعلها أكثر معاناة من مشاكل الانتفاخ

Google+ Print
باحثون: كبر معدة المرأة يجعلها أكثر معاناة من مشاكل الانتفاخ باحثون: كبر معدة المرأة يجعلها أكثر معاناة من مشاكل الانتفاخ

كتب : أ.ش.أ الجمعة 11-10-2013 18:57

كشف الدكتور "روبيان شاتكان"، أستاذ أمراض المعدة والأمعاء بالولايات المتحدة، أن طول قولون المرأة يصل في المتوسط إلى 10 سم أطول من الرجل، وهو ما قد يمكنها من استيعاب المزيد من المياة والسوائل أثناء الحمل بينما يأخذ قولون الرجل شكل حدوة الحصان، في حين أن قولون المرأة أكثر تشابكا ما يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة بسبب ضعف جدارالبطن لوجود اختلافات هرمونية بين الرجل والمرأة.

وقد كشف الباحثون الأمريكيون أن النساء أكثر معاناة من اضطرابات المعدة والانتفاخ من الرجال بسبب طول الأمعاء حيث أوضح الدكتور"شاتكان"، مؤسس مركز الجهاز الهضمي للمرأة بالعاصمة الامريكية "واشنطن"، أن هناك اختلافات كبيرة بين الجهاز الهضمي بين الرجل والمرأة.

وشدد الباحثون على أن طول القولون وكثرة الانحناءات به تسهم في زيادة فرص معاناة المرأة من الانتفاخات والغازات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية