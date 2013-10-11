باحثون: كبر معدة المرأة يجعلها أكثر معاناة من مشاكل الانتفاخ

كتب : أ.ش.أ الجمعة 11-10-2013 18:57

كشف الدكتور "روبيان شاتكان"، أستاذ أمراض المعدة والأمعاء بالولايات المتحدة، أن طول قولون المرأة يصل في المتوسط إلى 10 سم أطول من الرجل، وهو ما قد يمكنها من استيعاب المزيد من المياة والسوائل أثناء الحمل بينما يأخذ قولون الرجل شكل حدوة الحصان، في حين أن قولون المرأة أكثر تشابكا ما يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة بسبب ضعف جدارالبطن لوجود اختلافات هرمونية بين الرجل والمرأة.

وقد كشف الباحثون الأمريكيون أن النساء أكثر معاناة من اضطرابات المعدة والانتفاخ من الرجال بسبب طول الأمعاء حيث أوضح الدكتور"شاتكان"، مؤسس مركز الجهاز الهضمي للمرأة بالعاصمة الامريكية "واشنطن"، أن هناك اختلافات كبيرة بين الجهاز الهضمي بين الرجل والمرأة.

وشدد الباحثون على أن طول القولون وكثرة الانحناءات به تسهم في زيادة فرص معاناة المرأة من الانتفاخات والغازات.