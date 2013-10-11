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عزة العشماوى: حماية الطفل من أهم أولوياتى الفترة القادمة

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عزة العشماوى: حماية الطفل من أهم أولوياتى الفترة القادمة عزة العشماوى: حماية الطفل من أهم أولوياتى الفترة القادمة

أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن من أهم أولوياتها خلال الفترة القادمة تحقيق الحماية للطفل المصرى من كافة أنواع التمييز والعنف فهم أباء وأمهات المستقبل، وعماد الوطن، لافتة إلى أن الطفل المصرى يتمتع بكامل حقوقه الدستورية، وأن المجلس يجدد التزامه بتنفيذ هذه الحقوق.

وأشارت فى تصريح لها اليوم عقب توليها منصب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة إلى أن أولى زياراتها ستكون للصعيد للوقوف على أهم مطالب الأطفال خاصة المتسربين من التعليم نتيجة ظروفهم الاجتماعية الصعبة، وسيكون هناك لقاء للتنسيق والمتابعة من خلال لجان الحماية الخاصة بالأطفال.

وأكدت أولوية برنامج حماية أطفال الأمهات فى ظروف صعبة مثل أطفال الأمهات السجينات، وحصول أطفالهن على الرعاية المكفولة بموجب بقانون الطفل، لافتة إلى حرص العاملين بالمجلس على تطوير الأداء، مشيدة بجهودهم وترابطهم وحرصهم البالغ على قضايا الطفولة والأمومة.

ومن ناحية أخرى، أبدى العاملون بالمجلس ارتياحهم وسعادتهم لتولى زميلتهم أمانة المجلس.

وكانت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان قد أصدرت قرارا بندب الدكتورة عزة العشماوى لمنصب أمين عام للمجلس القومى للطفولة والأمومة لمدة عام.

والدكتورة عزة العشماوى عضو لجنة الخمسين وعضو اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل، وعضو اللجنة الدولية لحقوق الطفل سابقا، ومدير وحدة مكافحة الإتجار بالبشر فى المجلس وبرامج الصحة الإنجابية للمراهقين وحاصلة على دكتوراه أطفال.

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مصر 365