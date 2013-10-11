مقتل 9 وإصابة 14 آخرين فى حوادث متفرقة فى بعقوبة

ذكرت الشرطة العراقية اليوم الجمعة أن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون فى حوادث عنف متفرقة فى مناطق بمدينة بعقوبة 5 كم شمال شرقى بغداد.

وأبلغت المصادر بأن عبوة ناسفة، زرعت على جانب الطريق بالقرب من محطة تعبئة وقود وسط ناحية كنعان جنوب شرقى بعقوبة، انفجرت وأدت إلى مقتل مدنى وإصابة ثلاثة آخرين، وأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على شرطى كان موجودا بسيارته الخاصة بالقرب من منزله فى حى الرحمة الثانية غربى بعقوبة مما أسفر عن مقتله فى الحال وإصابة شقيقه الموجود معه.

وأوضحت المصادر أن مسلحين مجهولين هاجموا إحدى نقاط التفتيش بقرية المنصورية فى قضاء المقدادية، ما أسفر عن مقتل أحد المسلحين المهاجمين وإصابة شرطى من أفراد نقطة التفتيش، وأن عبوة ناسفة كانت مزروعة أيضا على جانب الطريق انفجرت لدى دورية للشرطة فى قرية أم الخنازير شمال شرقى بعقوبة، انفجرت وتسببت بمقتل شرطى وإصابة ثلاثة آخرين بينهم ضابط برتبة نقيب بجروح بالغة.

وفى إطار الحوادث التى ابتليت بها اليوم مدينة بعقوبة العراقية، أفادت المصادر بأن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل أحد المدنيين فى منطقة الحى العسكرى شرقى بعقوبة وقتلوا ثلاثة مدنيين من بينهم امرأة وتدمير منزلهم، فيما انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مقهى شعبى فى قضاء مندلى أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح.