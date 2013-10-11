المؤتمر الأول لمستشفى البترول يناقش مرض السرطان والسكر لدى الأطفال

اختتم اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر الطبى الأول لمستشفى البترول بالإسكندرية، والذى بدأت فعاليته يوم الأربعاء الموافق 9 من أكتوبر الجارى.

وصرح الدكتور ياسر سعد الدين أستاذ جراحة الأطفال بطب الإسكندرية عضو الجمعية الدولية لأورام الأطفال وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحة الأورام ورئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال الرئيس العلمى للمؤتمر، وضم اليوم الأول ثلاث جلسات عن أمراض الكبد وبالتحديد الأورام السرطانية للكبد نتيجة انتشار فيروس "سى".

وكان يحاضر فى هذه الجلسة الدكتور محمد الحصافى رئيس قسم الكبد بطب الإسكندرية، وتناول العلاجات غير الجراحية لأورام الكبد بالإضافة إلى العلاجات المساندة لوظائف الكبد، والدكتور خالد أبو العلا رئيس قسم الجراحة بمعهد الكبد بالمنوفية حيث قام بتقديم محاضرة عن زراعة الكبد والنجاحات التى تمت فى معهد الكبد بالمنوفية والإسكندرية.

جدير بالذكر، أنه قد تم تخصيص جلسة عن الأورام السرطانية فى الأطفال والتى قام بتقديمها الدكتور ياسر سعد الدين، حيث تم مناقشة نسبة حدوث الأمراض السرطانية المختلفة فى الأطفال وطرق التشخيص المبكر ومعدلات النجاح ومعدلات الحياة لهؤلاء الأطفال.

وأوضح د.ياسر أن علاج أورام الأطفال باستخدام الطرق المختلفة وعلى رأسها الجراحة واستئصال الورم بالإضافة إلى العلاج الكيميائى إلى جانب المساندة الغذائية والمعنوية وعلاج الألم وتضافر كل هذه الجهود يؤدى إلى أفضل النتائج حتى الوصول إلى درجة الشفاء الكامل فى كثير من الحالات وخصوصا مع التشخيص المبكر للورم.

> يذكر أن المؤتمر خصص جلسة لأمراض الغدد الصماء عن السكر والكالسيوم، وكانت هناك جلسة خاصة عن علاجات مرض السكرى.