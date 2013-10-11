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استشارى سمنة: وجبة العشاء ضرورية ولا تزيد الوزن مادامت صحية

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استشارى سمنة: وجبة العشاء ضرورية ولا تزيد الوزن مادامت صحية استشارى سمنة: وجبة العشاء ضرورية ولا تزيد الوزن مادامت صحية

وجبة العشاء فى نهاية كل يوم من الوجبات الثلاث الأساسية، التى يجب الالتزام بها، ولا صحة لاعتقاد البعض بأن التخلص من وجبة العشاء يعمل على إنقاص الوزن.

قال الدكتور صابر الغرباوى استشارى السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى "تناول الثلاث وجبات الأساسية يساعد على انضباط وزن الشخص وثباته ويحافظ على الجسم من الزيادة الملحوظة فى الوزن، فى حين أن التخلص من وجبة العشاء يجعل الجسم فى حالة تأرجح فى الوزن وغير ثابت على نظام طبيعى معين".

وأضاف أن وجبة العشاء لا تزيد الوزن شرط أن تكون غير دسمة ولا تحتوى على أى دهون، ويمكن شرب العصائر الخالية من السكر فيها دون خوف من زيادة فى وزن الإنسان، بل أنها تحسن صحته.

وأكد الغرباوى أن الاعتماد على الفاكهة بأنواعها والزبادى والخالى من الدسم واللبن الساخن خالى الدسم والخبز الأسمر أفضل نوعيات الطعام التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء، وتمد الجسم بما يحتاج من فيتامينات وكالسيوم ومعادن فى حين لا تضيف إلا قليل من السعرات الحرارية.

ونصح بوجبة العشاء، موضحا أنها تقى من الجوع الشديد الذى قد تشعر به عند استيقاظك فى صباح اليوم التالى نتيجة خلو المعدة من الطعام فلا تضطر إلى تناول الكثير من الطعام فى وجبة الإفطار، وهو ما يحفظ الوزن دون زيادة ويحمى من سعرات حرارية عالية فى بداية كل يوم.
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