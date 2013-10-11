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وفاة عملاق الطرب وديع الصافي

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وفاة عملاق الطرب وديع الصافي وفاة عملاق الطرب وديع الصافي

توفي عملاق الطرب، الفنان الكبير وديع الصافي، عن عمر يناهز 92 عاماً، إثر جلطة دماغية، إذ فارق الحياة قرابة الساعة التاسة من مساء اليوم الجمعة في مستشفى"Bellevue" المنصورية.
هو وديع فرنـسيس الشهير بوديع الصافي، وُلِدَ في  نيحا الشوف في 24 يوليو 1921 ويعتبر من عمالقة الطرب في لبنان والعالم العربي.
كان له الدور الرائد بترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه، وفي نشر الأغنية اللبنانية في أكثر من بلد.

أصبح مدرسة في الغناء والتلحين، ليس في لبنان فقط، بل في العالم العربي أيضًا. واقترن اسمه بلبنان، وبجباله التي لم يقارعها سوى صوته الذي صوّر شموخها وعنفوانها.

ترقبوا المزيد من التفاصيل عبر "سيدتي نت" بعد قليل.

 

 

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