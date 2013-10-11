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يوميات "ستار أكاديمي": تصالح عيسى مع ماريا ونور مع ليليا

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يوميات "ستار أكاديمي": تصالح عيسى مع ماريا ونور مع ليليا يوميات "ستار أكاديمي": تصالح عيسى مع ماريا ونور مع ليليا

كتب : محمد عاشور الجمعة 11-10-2013 20:28

شهدت يوميات برنامج "ستار أكاديمي"، الذي تذيعه فضائية "cbc" حالة من المرح بين الطلاب/ استعدادا لحضور البرايم الثالث.

وتصالح عيسى المرزوقي مع ماريا، بعد الخلاف الذي نشب بينهما، كما تصالحت ليلا مع نور فروتي.

وعرضت اليوميات رد فعل الطلاب بعد البرايم الثالث، وشهدت الأكاديمية حالة من الحزن والتأثر بعد خروج ماريتا من الأكاديمية، وبكت رنا سماحة على فراق ماريتا، مشيرة إلى أنها كانت بمثابة ابنتها.

وأبدى المدربون إعجابهم بطاهر محمود ونظافته وترتيبه لملابسه وطعامه.

واختتمت اليوميات بدرس التمثيل للطلاب، الذي شهد حالة من المرح والفكاهة أيضا.

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