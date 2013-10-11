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شركة كندية لتعدين الذهب فى موريتانيا تسرح 300 عامل

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شركة كندية لتعدين الذهب فى موريتانيا تسرح 300 عامل شركة كندية لتعدين الذهب فى موريتانيا تسرح 300 عامل

أعلنت شركة "كينروس تازيازيت" الكندية العاملة فى استخراج الذهب من منجم تازيازيت شمال موريتانيا الاستغناء عن ثلاثمائة من عمالها البالغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف.

وأوضحت الشركة فى بيان صدر اليوم الجمعة أن خفض عدد الموظفين فى موريتانيا وفى المكتب الإقليمى فى لاس بالماس ستطال نحو 300 موظف فى تازيازيت ومكاتبها الإدارية فى نواكشوط ولاس بالماس.

وأضافت أن قرار خفض العمال "صعب لكنه ضرورى لإدراك المستقبل"، وقالت الشركة إنها "تعرضت كغيرها من الشركات فى قطاع التعدين لضغوط كبيرة جراء تراجع وارتفاع التكاليف".

وأضافت كينروس أنها شرعت فى خفض التكاليف والاحتفاظ بالسيولة النقدية، بما فى ذلك تأجيل مشاريع وخفض أعداد العمال، غير أنها أكدت أنها "ستواصل تعهدها الراسخ ببناء أعمال تجارية طويلة الأمد ومستدامة فى موريتانيا".

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مصر 365

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