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"العربى" يعرب عن ارتياحه لإطلاق سراح رئيس الوزراء الليبى

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"العربى" يعرب عن ارتياحه لإطلاق سراح رئيس الوزراء الليبى "العربى" يعرب عن ارتياحه لإطلاق سراح رئيس الوزراء الليبى

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، عن ارتياحه لإطلاق سراح رئيس الوزراء الليبى على زيدان بعد ساعات من اختطافه على يد مسلحين فى العاصمة الليبية طرابلس، أمس الخميس.

ودعا العربى فى بيان صحفى اليوم الجمعة، جميع الليبيين إلى بذل جهودهم لترسيخ وحدتهم وتكتافهم والالتفاف حول مؤسساتهم فى هذه المرحلة الدقيقة، التى تمر بها البلاد، معربا عن تضامن الجامعة مع ليبيا والثقة فى أن الليبية ستتمكن من اجتياز المرحلة الانتقالية الحالية بحكمة واقتدار.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز للاطمئنان على الأوضاع ولاطلاعه على آخر التطورات الجارية، باعتبار أن ليبيا تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.

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مصر 365

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