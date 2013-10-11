مقتل واعتقال عدد من الإرهابيين خلال اشتباكات مسلحة فى صحراء الأنبار

أعلن مصدر أمنى بمحافظة الأنبار اليوم أن عددا من الإرهابيين قتلوا واعتقلوا خلال اشتباكات مسلحة اندلعت اليوم الجمعة، مع قوات عمليات الجزيرة والبادية فى صحراء الأنبار، نحو110 كم غرب العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر إن قوة أمنية مشتركة من عمليات الجزيرة والبادية محمولة جوا اشتبكت اليوم الجمعة، مع مجموعة إرهابية فى منطقة العكرة غربى محافظة الأنبار تمكنت خلالها من قتل عدد من الإرهابيين واعتقال خمسة آخرين، إضافة إلى تدمير سياراتهم.

أضاف المصدر أن القوة نقلت المعتقلين إلى مركز أمنى للتحقيق معهم، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل جثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادى تشهد منذ فترة موجة من أعمال العنف بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية التى تقوم من جانبها بعمليات دهم وتفتيش فى المناطق التى يعتقد أنها تضم مسلحين تسفر عن قتل واعتقال العديد منهم.