بلجيكا تتأهل رسميا إلى كأس العالم بهدفي لوكاكو

قاد روميلو لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكي بلاده إلى كأس العالم 2014 رسميا بعد أن سجل هدفين فازت بهم على مضيفتها كرواتيا 2-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة من مباريات المجموعة الأولى بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

وبتلك النتيجة ضمنت بلجيكا صدارة المجموعة الأولى بعد ابتعادها بـ8 نقاط عن أبرز ملاحقيها كرواتيا والتي تحتل الوصافة بفارق 6 نقاط عن صربيا.

وتقدم لوكاكو في الدقيقة 15 بعد أن استغل ديفور لاعب وسط بلجيكا خطأ في نصف الملعب ليمرر بينية إلى لوكاكو الذي راوغ الحارس ووضعها بسهولة في الشباك، قبل أن يعود لإضافة الهدف الثاني بمجهود فردي بعد أن انطلق من منتصف الملعب لينفرد بسرعته قبل أن يسدد كرة تصدى لها بليتكوسا حارس كرواتيا ولكنها ارتدت للوكاكو مرة أخرى أمام الشباك الخالية ليضعها بسهولة في المرمى.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق استغل نيكو كرانجيار خطا في تشتيت الكرة من دفاع بلجيكا ليسدد كرة قوية بيسراه لم يستطع كورتوا حارس بلجيكا من مشاهدتها إلا وهي في شباكه ليسجل هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بلجيكا إلى 25 نقطة بفارق 8 نقاط عن كرواتيا والتي ضمنت هي الأخرى اللعب في الملحق النهائي بعد أن ابتعدت بـ6 نقاط عن صربيا.