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دنيا سمير غانم تطرح أغنية "قصة شتا" على "يوتيوب"

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دنيا سمير غانم تطرح أغنية "قصة شتا" على "يوتيوب" دنيا سمير غانم تطرح أغنية "قصة شتا" على "يوتيوب"

كتب : محمد عبدالجليل الجمعة 11-10-2013 17:27

طرحت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم ثاني أغاني ألبومها الجديد على موقع "يوتيوب"، والأغنية بعنوان "قصة شتا"، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي، والألبوم من إنتاج شركة روزناما ريكوردز، وقامت دنيا بتصميم كليب الأغنية الثانية عن طريق الأنيميشن والكليب من تصميم حسين مطر.

ويضم الألبوم 12 أغنية وقد استغرق عامين من التحضيرات والتجهيزات حتي يخرج في أفضل صورة تقدمها دنيا وشركة روزناما للجمهور، حيث حرصت الشركة على مزج أنواع موسيقية في الألبوم كي يرضي جميع الأذواق مع التدقيق في اختيار الكلمات حتى تقدم للجمهور محتوى جديدا ومختلفا، وسوف يتم طرحه في الأسواق في عيد الأضحى المبارك.

وطرحت دنيا أغنية "واحدة تانية خالص" على "يوتيوب" منذ 3 أسابيع وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وانتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت مشاهدات تجاوزات الـ2 مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة محققة رقما قياسيا لم يُسبق لأي أغنية مصرية أو عربية تحقيقه.

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