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"يهود مصر" و"بعد الموقعة" في مهرجان الكاميرا العربية بهولندا

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"يهود مصر" و"بعد الموقعة" في مهرجان الكاميرا العربية بهولندا "يهود مصر" و"بعد الموقعة" في مهرجان الكاميرا العربية بهولندا

كتب : أ ش أ الجمعة 11-10-2013 19:18

تشارك في فعاليات مهرجان الكاميرا العربية المقام بهولندا، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 14 حتى 17 نوفمبر القادم.

وقال روش عبدالفتاح المدير الفني لمهرجان الكاميرا العربية، إن مصر تشارك بفيلم "يهود مصر" للمخرج أمير رمسيس، وفيلم "بعد الموقعة" للمخرج يسري نصر الله، وفيلم " الحرية.. شارع الموت" من إخراج أحمد صلاح سوني ورمضان صلاح.

وأضاف عبد الفتاح أن الجوائز في المهرجان تنقسم إلى مسابقة الأفلام الروائية والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية، وتخصص فيها للفائزين الأول والثاني جائزة الكاميرا الذهبية والفضية.

وأشار عبد الفتاح إلى أن مهرجان الكاميرا العربية يهدف لدعم الثقافة والفنون في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصا في مجال الفنون، ودعم الفنانين والمثقفين العرب لنشر إبداعهم خارج بلدانهم، موضحا أن المهرجان يطمح لأن يكون حلقة تواصل بين الثقافة العربية والشرق أوسطية ومثيلتها الأوروبية.

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