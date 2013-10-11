حفل غنائي مفاجئ لبول مكارتني في وسط نيويورك

كتب : رويترز الجمعة 11-10-2013 19:20

أحيا المغني البريطاني بول مكارتني، العضو السابق في فريق البيتلز الشهير، حفلا صغيرا مفاجئا في ساحة تايمز سكوير في نيويورك أمس الخميس، وسط شعور غامر بالسعادة بين حشود العاملين والسائحين والمعجبين.

وأنشد مكارتني (71 عاما) وفرقته أغنيات من ألبومه المقبل الذي يطرح في الولايات المتحدة يوم 15 أكتوبر.

وكتب مكارتني تغريدة على موقع "تويتر" قبل ساعة من الحفل، قال فيها "متشوق كثيرا لأني سأغني في تايمز سكوير في الساعة الواحدة بعد الظهر اليوم".

وقال حراس أمن في المكان إن الحفل الغنائي الذي استمرت لمدة 15 دقيقة، ظل سريا حتى وقت قصير قبل بدايته.

ومكارتني ورينجو ستار هما عضوا فريق البيتلز الوحيدان اللذان لازالا على قيد الحياة، وكان الفريق يضم أيضا عازفا الجيتار جون لينون وجورج هاريسون.