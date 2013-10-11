بالصور| ليلى علوي: العالم شاهد على حب الشعب لـ"السيسي" وسأنتخبه للرئاسة

النجمة المشهورة: وافقت على ترشح السيسي للرئاسة لأنه صغير السعن ويقدر يحافظ على البلد

كتب : هشام أمين الجمعة 11-10-2013 19:26

قالت النجمة ليلى علوي إن العالم بأكمله أصبح شاهدا على حب المصريين للفريق عبدالفتاح السيسي، وهو ما يجعله لا يحتاج إلى تفويض ليترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنه في حالة ترشحه ستقوم بانتخابه رئيسا للجمهورية خاصة بعدما نجح في أن ينال ثقة وحب الشعب المصري وأعاد الثقة المتبادلة بين الشعب والقوات المسلحة.

وأكدت، خلال استضافتها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه "السادة المحترمون" على قناة "ON tv"، أمس، أنها تحتفظ بوجة نظر شخصية فيما يتعلق بترشح السيسي وهو أنه مازال صغير السن وموقعه كوزير للدفاع أفضل بكثير من أي منصب آخر لأنه استطاع أن يحافظ علي البلاد لأنه أمين وقوي الشخصية وصاحب قرار والتاريخ لن ينسي ما فعله السيسي مع الشعب المصري وحمايته من مخاطر كثيرة.

أما عن مشاركتها في لجنة الاستماع لكتابة الدستور، فقالت علوي: أهم المطالب هي الحفاظ على الملكية الفكرية وضمان حقوق المخرج والمنتج أيضا ولا يقتصر الأمر على المؤلف فقط، لأن صناعة السينما في حالة تدهور الآن بسبب تخلي الدولة عنها، كما أكدت على مناقشة التعليم وتطويره لأنه من أهم النقاط التي تقود البلاد للتطور خاصة بعدما أصبح التعليم معتمدا على الحفظ وهناك الكثير مما حصلوا على شهادات جامعية لا يستحقونها.

وناقشها "الحسيني" خلال الحلقة عن قلة صناعة أفلام سينمائية تعبر عن انتصار أكتوبر فقالت، بالفعل كان هناك جلسة جمعت عددا من الفنانين مع وزير الثقافة وأنهم مازالوا يبحثون عن عمل مختلف يجسد حالة انتصار أكتوبر العظيم وما بها من حكايات وهو أمر يحتاج إلى كثير من الوقت والجهد ودعم كبير من الدولة حتي يخرج عمل فني مشرف للجميع.