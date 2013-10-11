بالصور| تصوير "هيصة" بشوارع بولاق أبو العلا

كتب : هشام أمين الجمعة 11-10-2013 20:11

يستكمل فريق عمل فيلم "هيصة"، تصوير المشاهد الخارجية بمنطقة بولاق أبو العلا، حيث أراد المخرج وائل عبد القادر تصوير أكبر قدر من المشاهد في حواري ومناطق شعبية حقيقية، بعيدا عن الديكورات المصطنعة، ليكون العمل اكثر واقعية، وكذلك القفزات والمطاردات بين البيوت تم تصويرها بالأبطال دون الاستعانة بدوبلير، لينتقل بعدها لتصوير مطاردات في شوارع المقطم، تحت إشراف فريق خدع ومطاردات متخصص.

الفيلم تدور أحداثه حول شاب مكافح يعمل "نبطشجي" في الأفراح الشعبية، ويقوده طموحه للترشح لنقابة المهن الموسيقية.

ويقول السيناريست عبد المنعم طه، أن الفيلم يتناول الأحياء الشعبية والحواري، بعيدا عن المخدرات والبلطجة، وبعمل إسقاط سياسي على الأوضاع في مصر الآن.

"هيصة" من من بطولة إيناس النجار ومحمد رضا وخالد حمزاوي وشمس، ومن المنتظر عرضه في موسم رأس السنة بدور العرض.