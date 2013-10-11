"كابتن فيليبس" يحقق إيرادات 600 ألف دولار في ليلة عرضه الأولى بأمريكا

كتب : عمرو عز الدين منذ 25 دقيقة

حقق فيلم الحركة والإثارة Captain Philips، أحدث أفلام النجم توم هانكس، خلال ليلة عرضه الأولى أمس في الولايات المتحدة الأمريكية، إيرادات بلغت 600 ألف دولار، وهو ما يزيد من احتمالات بلوغه إيرادات 20 مليون دولار بنهاية الأسبوع الول لعرضه.

الفيلم الذي تعرض لانتقادات لاذعة، من إخراج بول جرينجراس، وبطولة توم هانكس، يحكي عن مجموعة من القراصنة الصوماليين الذين يختطفون باخرة يقودها كابتن فيليبس الذي يؤدي دوره هانكس، ومحاولته لمقاومتهم.

وبهذه الإيرادات تفوق فيلم هانكس على الفيلم الأمريكي Lee Daniels' The Butler الذي عرض في أغسطس الماضي وحقق 450 ألف دولار في ليلة عرضه الأولى.