ذكريات الحسم - إسماعيل يوسف: ركز بدون كلام .. وكيف تحتوي الجماهير

كيف كان المنتخب المصري يستعد للمواجهات المصيرية بدون كلام هذا ما يفسره إسماعيل يوسف في ذكريات الحسم.

ويقدم FilGoal.com سلسلة تصريحات لنجوم المنتخب المصري الذين خاضوا مواجهات حاسمة في تاريخ انتصارات وإخفاقات الفراعنة تحت عنوان ذكريات الحسم.

وأجاب يوسف على الثلاثة أسئلة التي طرحها FilGoal.com على اللاعبين الكبار وسينشرها تباعا كما يلي:

س1: ماذا يدور في غرف الملابس بين اللاعبين والمدرب قبل المباراة الحاسمة؟

قبل المباريات المصيرية أهم شئ هو التركيز الشديد، فقد كنا قبل المباراة بأيام لا نتكلم مطلقا مع بعضنا البعض إلا قليلا.

وتابع "كل لاعب يحتاج إلى التركيز في أدواره داخل الملعب خاصة قبل مباراة الذهاب التي تحمل العديد من السيناريوهات فالمدافع يفكر في نظافة الشباك والمهاجم يفكر في خطف هدف".

وأكمل "المجموعة الأساسية دائما تدخل في تركيز مضاعف، وقد كان الجوهري يحرص دائما على هذا الأمر".

س2: ما حجم تأثير الجماهير على الفريق؟

الجماهير الإفريقية تشجع بحماس ولكنها تحب كرة القدم وسهل احتواءها بتقديم كرة جميلة.

وتابع "إذا تناقل الفريق خمس أو عشر تمريرات متقنة ستهدأ الجماهير، بالطبع ستشجع فريقها ولكن ليس بنفس الحماس".

وأكمل "الأهم هو ألا تستفز الجماهير بإضاعة الوقت أو إدعاء الإصابة والسقوط فهذا يجعلهم أكثر تربصا".

س3: ما هي أصعب الدقائق التي تمر على الفريق في المباريات المصيرية؟

الدقائق الـ15 الأولى هي الأهم في عمر المباراة، لو مرت والفريق في ثبات دون أن يضغط عليه بقوة أو نجح في خطف هدف مبكر وثبت أقدامه سيكسب ثقة كبيرة في نفسه.

الثقة المبكرة تجعل الفريق بلغة الكرة (يركب المباراة) ويفرض أسلوبه على منافسه حتى النهاية.