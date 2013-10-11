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شراكة مصرية إيطالية لتفعيل دور 2000 من صغار الفلاحين بالمنيا

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شراكة مصرية إيطالية لتفعيل دور 2000 من صغار الفلاحين بالمنيا شراكة مصرية إيطالية لتفعيل دور 2000 من صغار الفلاحين بالمنيا

تحت رعاية وزارة الزراعة، أعلنت "مؤسسة الحياة الأفضل" للتنمية الشاملة بالمنيا عن بدء تنفيذ مشروع تفعيل دور صغار الفلاحين بالمنيا، وذلك بالتعاون مع "مؤسسة التعاون من أجل التنمية" الإيطالية.

ويهدف المشروع، الذى يستمر قرابة العامين، إلى تحسين نظام الزراعة المحلى بزيادة دخل صغار المزارعين وتقليل الأثر البيئى، وتحسين الظروف المعيشية، ورفع مستوى قدرات منظمات صغار المزارعين، ويركز على حقوق صغار المزارعين من خلال تحسين الظروف المعيشية لـ2000 من صغار المزارعين من خلال تطوير نظم الزراعة المحلية فى القرى المستهدفة.

من جانبه، أشار ماهر بشرى، المدير التنفيذى لمؤسسة الحياة الأفضل، إلى أن العمل مبنى فى المشروع على الخبرة السابقة لكل من المؤسستين عن البيئة والزراعة الآمنة فى المناطق الريفية فى ، موضحا أن البرامج الرئيسية التى تنفذها المنظمتان فى الدولة تركز على تمكين المجتمع، والتنمية المحلية، وتحسين الزراعة من خلال الترويج لأفضل الممارسات والزراعة الآمنة، والزراعة العضوية وإصدار الشهادات، وبناء القدرات، والقروض الصغيرة، والتدريب، والأنشطة المدرة للدخل.

وأكد أن المنظمتين ملتزمتان بالمساهمة فى تحسين سبل العيش المستدامة للمجتمعات الريفية الفقيرة من خلال تحسين الوصول، وتحسين استخدام الموارد المحلية.

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مصر 365

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