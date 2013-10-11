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بالأسماء.. 158 مرشحا يتنافسون غدا في انتخابات "الدستور" بالبحيرة

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بالأسماء.. 158 مرشحا يتنافسون غدا في انتخابات "الدستور" بالبحيرة بالأسماء.. 158 مرشحا يتنافسون غدا في انتخابات "الدستور" بالبحيرة

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني الجمعة 11-10-2013 19:31

يجري، غدا، حزب الدستور بالبحيرة، انتخاباته الداخلية على مواقع المكتب التنفيذي والأمانات الفرعية بالمراكز والأقسام ومجلس الحكماء.

ويخوض انتخابات المكتب التنفيذي للحزب على مستوى المحافظة 28 مرشحا، منهم أميرة شحاتة وزكريا عبداللطيف ومحمد دومة وياقوت السنوسي لمنصب رئيس لجنة المحافظة، وأسامة المناخلي وأيمن النحاس وحسن يوسف وحمدي إسماعيل ومحمد عبدالحليم لمنصب نائب رئيس لجنة المحافظة، ومحمد عبداللطيف لمنصب أمين الصندوق، ومحمد عيسوى ومي مدني لمنصب أمين لجنة الإعلام، وأسامة الرفاعي وباسم العرابي لمنصب أمين التنظيم، وعبدالعزيز رمضان وكريم عبدالمجيد ومحمود سلامة لمنصب أمين لجنة العمل الجماهيري، وطاهر محمد رفاعي ومحمد أبوزيد ومحمد الحمزاوي لمنصب أمين لجنة خدمة المجتمع، وأمجد شرف وهاني عمر لمنصب أمين لجنة الشؤون الاقتصادية، وأسامة زيد لمنصب أمين لجنة التنمية البشرية، وأحمد إبراهيم وأحمد عبدربه وأحمد سعيد وعلاء الرميحي لمنصب أمين لجنة الأمن القومي، وأحمد حنفي ومصطفى الجوهري لمنصب أمين لجنة المرافق والخدمات.

ويتنافس على مواقع الحزب في الأمانات الفرعية بالمراكز والأقسام 116 مرشحا، كما يتنافس 14 مرشحا على مجلس الحكماء الخاص بالحزب على مستوى المحافظة.

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