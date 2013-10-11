التصديري للمفروشات: منتجو البطاطين يقدمون شكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق ضد الصين

كشف المجلس التصديرى للمفروشات عن تقديم منتجي البطاطين شكوي جماعية لجهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة ضد واردات البطاطين من الصين والتي أغرقت السوق المحلية بسلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات، حيث قدم المنتجون مستندات وفواتير تثبت بيع البطاطين الصينية في مصر بأسعار أقل من أسعار بيعها بالصين.

وقال حمدي الطباخ نائب رئيس المجلس التصديري للمفروشات، فى بيان للمجلس اليوم الجمعة، إن الإنتاج المحلي يخسر بسبب ظاهرة التهريب والاغراق فمن بين كل 3 بطاطين معروضة بالمحال التجارية اثنتين مهربة والثالثة انتاج محلي.

وأضاف أن انتاج مصر من البطاطين يبلغ نحو 3 ملايين بطانية سنويا تغطي غالبية احتياجات السوق المحلية بجانب تصدير نحو 200 الف بطانية، كما يمتلك القطاع إمكانيات كبيرة لزيادة حجم الإنتاج لتغطية كامل الطلب المحلي ومضاعفة الصادرات لـ 500 ألف بطانية اذا تم حل أهم مشكلة نواجهها وهي التهريب والإغراق حيث يتميز الإنتاج المصري بالجودة العالية التي مكنتنا من التواجد في أسواق تركيا واليونان رغم أنهما من الدول الرائدة في هذه الصناعة، ونصدر للأردن ولبنان وسوريا والسعودية ودول شمال إفريقيا.

وأوضح الطباخ أن القطاع لديه إمكانيات عالية للنمو والتوسع ولكن الأمر مرهون بحل أزمة التهريب والإغراق والذي يستغل تراجع الحالة الأمنية من بعد الثورة خاصة في بورسعيد وانتشار ظاهرة الفواتير المضروبة والتي يستغلها البعض للتهرب من اداء الرسوم الجمركية إما بالإدعاء بأن الإنتاج عربي المنشأ لإستغلال اتفاقية تيسير التجارة العربية وإما بذكر قيم متدنية للغاية لدفع رسوم وضرائب أقل وهو ما يتسبب في ضياع ملايين الجنيهات من حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية.

وقيام الدول المصدرة مثل الصين بإغراق السوق المحلية بمنتجات تباع بأقل من ثمنها في بلد المنتج وبجودة رديئة مما يؤثر على المصانع القائمة ويؤدي إلي توقفها وتشريد العمالة بها.

> وطالب بإجراءات سريعة لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي للفواتير المضروبة خاصة تزوير بلد المنشأ وإعادة النظر في الأسعار الاسترشادية الحالية التي تعتمد عليها الجمارك عند تقدير الضرائب والرسوم المطلوبة مع إشراك المجلس التصديري في وضعها حيث أنها متدنية للغاية وغير حقيقية.

وأكد الطباخ، أن القضاء علي التهريب وتخفيف قيود التصدير في الخارج بجانب حل مشكلة تأخر سداد مستحقات المصدرين من رد ضرائب المبيعات وبرامج مساندة الصادرات سيسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية بصورة كبيرة خاصة وأن كثير من مصانع القطاع لديها شهادات جودة عالمية فيما يتعلق بالطباعة واستخدام مواد التعبئة، بجانب أن العدد الأكبر من مصانع البطاطين تنتج بالاعتماد علي التكنولوجيا الاسبانية.

ا.ش.ا