الرياضة العراقية: تثبيت ملابس الفرق المشاركة في مباراتي افتتاح المدينة الرياضية بالبصرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية اليوم عن تثبيت ملابس الفرق المشاركة في مباراتي إفتتاح المدينة الرياضية في محافظة البصرة غدا السبت .

يذكر أنه سيقام غدا حفل افتتاح المدينة الرياضية في البصرة بإجراء مباراتين وديتين الأولى تجمع فريق الميناء العراقي مع العهد اللبناني في الساعة الرابعة عصرا ،يعقبها في الساعة السابعة مساء مباراة الزوراء العراقي مع الزمالك المصري .

وقال مديرعام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة العراقية الدكتورعلى أبو الشون في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة في فندق شيراتون البصرة ،إنه تم الاتفاق على الجوانب الفنية للمباراتين ،حيث سيرتدي فريق الميناء اللباس الأزرق ،فيما سيكون اللون الأبيض والسروال الأسود لفريق العهد اللبناني .

وأضاف أبو الشون ،انه في المباراة الثانية سيرتدي الزوراء العراقي اللون الأسود في حين سيرتدي فريق الزمالك اللون الأبيض الموشح بالأحمر ،مشيرا الى أن المباراة الأولى ستبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرا والتي ستجمع الميناء والعهد اللناني ،بينما ستقام المباراة الثانية التي تجمع الزوراء العراقي والزمالك في الساعة السابعة مساء .

ومن جانبه قال مدرب نادي الزمالك حلمي طولان إن ، نادي الزمالك بادارته ولاعبيه سيكونون عند مستوى الطموح واللقاء الأخوي مع الأشقاء في العراق ،مضيفا أنه من دواعي الفخر أن يلاقي نادي الزمالك على أرض ملعب البصرة الدولي نادي الزوراء الذي يعد تحفة رياضية توازي أكبر الملاعب العالمية .

وأوضح طولان أن تشكيلة نادي الزمالك ستخلو من بعض الأسماء بالفريق بسبب ارتباطها مع المنتخب الأول في الاستحقاقات الدولية، كما سيغيب المحترفون الأجانب الثلاثة عن تشكيلة الفريق ، إضافة الي إصابة لاعبين اثنين .

وبدوره ثمن مدرب فريق الزوراء راضي شنيشل ، حضور الاشقاء العرب الى البصرة ،وقال إن الزوراء في مرحلة اعداد للدوري المقبل وليس في موقف إجراء مباريات ، ومع ذلك كانت الاستعدادات جيدة والروح المعنوية عالية لدى اللاعبين لخوض اللقاء واسعاد الجماهير.

يذكر أن بعثتا فريقي نادي الزمالك برئاسة صبري سراج نائب رئيس مجلس إدارة النادي ،ونادي العهد اللبناني كانتا قد وصلتا الى البصرة أمس للمشاركة في حفل افتتاح المدينة الرياضية بمحافظة البصرة العراقية .

ا.ش.ا