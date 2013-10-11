«المصري اليوم» تقاضي «رصد» بتهمة سرقة وفبركة «حوار السيسي»

تصاعدت أزمة التسجيلات الصوتية المفبركة التي نسبتها شبكة «رصد» الإخوانية للفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال حواره مع ياسر رزق، رئيس تحرير «المصري اليوم»، حول تصريحات مزعومة بطلبه تحصين منصبه حال خسارته في انتخابات رئاسة الجمهورية، ما وصفته نقابة الصحفيين وخبراء عسكريون وإعلاميون بأنه قرصنة وإجرام وخسة، هدفها النيل من شعبية «السيسي».

من جانبه، قال نجاد البرعي، المستشار القانوني لـ«المصري اليوم»، إنه سيقدم، السبت، بلاغًا إلى النائب العام، للتحقيق مع الموقع بتهمة بث أخبار كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، كما سيتضمن اتهامات بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة تضر بصورة مصر، والإساءة إلى القوات المسلحة، واستخدام وسائل الاتصال بشكل غير قانوني، والمطالبة بوقف بثها على شبكة الإنترنت.

وأوضح أنه سيطالب من خلال البلاغ بتعويض مؤقت قيمته 10001 جنيه، وأن الجريدة، ستطالب في بلاغ آخر بتعويض 50 مليون جنيه، ضد الشبكة، نتيجة الأضرار التي تعرضت لها.

وتابع: «لما كان ما نشره المشكو في حقهم تزويرًا متقنًا بطريقة المونتاج لصوت (السيسي)، ويبدوا أنهم استطاعوا سرقة تسجيل الحوار بطريقة ما، وإجراء مونتاج له، بما يوحي بصحته ويؤدي إلى الطعن في مصداقية (المصري اليوم) وتصويرها بأنها جريدة لا تطلع قارئها على كل ما يتوافر لديها من معلومات، بالإضافة إلى أن ما تم وضعه على لسان وزير الدفاع تطعن في مصداقيته، وتؤدي إلى تكدير السلم العام».

وأشار إلى أن البلاغ أكد أن «ما قامت به رصد، يشكل جريمة سرقة منقول مملوك للغير، وهي التسجيلات الصوتية للحوار، والعبث به عن طريق المونتاج، بما يؤدي إلى الإساءة إلى (السيسي ورزق)، ونشره بأوسع نطاق، بما يؤدي إلى نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام».

وقال «البرعي» إنه سيطالب بسماع أقوال «رزق» والمشكو في حقهم، وتحريك الدعوى العمومية وقيدها بالمواد المعنية بالجريمة في قانون تنظيم الاتصالات، وسماع شهادة المخرج خالد يوسف، فيما أدلى به من أن تسجيل «رصد» مفبرك وتعرض لعملية مونتاج لخروجه بهذا الشكل، أثناء مداخلة له مع الإعلامي خيري رمضان، من خلال برنامجه «ممكن».

فيما أكد خبراء أن التلاعب بالكلمات عملية سهلة، ومن الممكن اكتشافها من خلال نبرات الصوت، فيما اتهمت مصادر عسكرية التنظيم الدولي للإخوان بفبركة «تسجيلات السيسي»، وقالت مصادر عسكرية إن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين، تحاول بين الحين والآخر تشويه المؤسسة العسكرية وقادتها، وفق مخططات يشرف عليها التنظيم الدولي بدعم من دول عديدة.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن التسجيل الصوتي حول تحصين «السيسي» منصبه دستورياً، مفبرك، وضمن حملة التشويه الممنهجة للجماعة وتنظيمها الدولي ضد المؤسسة العسكرية وقادتها.