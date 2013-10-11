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مدرب غانا متفائل بسجل فريقه التهديفي قبل مواجهة مصر

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مدرب غانا متفائل بسجل فريقه التهديفي قبل مواجهة مصر مدرب غانا متفائل بسجل فريقه التهديفي قبل مواجهة مصر

يعول كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا على مهاجميه في مواجهة يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات إفريقيا الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2014 مستشهدا بالسجل التهديفي للاعبيه.

وقال أبياه "إنه أمر يسعدني كثيرا أن كل لاعب ساهم في هدف أو أكثر، هذا الأمر يجعلنا نرى أن منتخب غانا يمكنه التسجيل عن طريق أي لاعب سواء كان مدافع أو لاعب وسط أو مهاجم".

وأضاف "الفريق لديه القدرة على التسجيل دوما، وهذا أمر جيد لنا لأننا لا نعتمد في التسجيل على لاعب محدد .. أنا سعيد وأمل أن نسجل العديد من الأهداف في مباراتنا المقبلة".

ويستضيف منتخب غانا نظيره المصري يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بابا يارا بكوماسي في ذهاب المرحلة الفاصلة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأردف "لو قمنا بتأمين دفاعنا قد نسجل 3 أهداف أو أكثر، ولكننا يجب أن نحافظ على توازنا ونطور ذلك .. سنقابل فريقا جيدا ويجب أن نسبب لهم المشاكل حتى ننفذ ما نأمل به".

يذكر أن منتخب مصر يستضيف مباراة العودة يوم 19 نوفمبر المقبل يتحدد على إثرها المتأهل لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

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