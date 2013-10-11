أبو ريدة لمنتخب مصر: دعكم من الحرب النفسية وركزوا في الملعب

نصح هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والإفريقي المنتخب المصري بعدم الاهتمام بتصريحات الجانب الغاني قبل مباراة الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الغاني في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم في كوماسي.

وقام أبو ريدة بزيارة معسكر المنتخب المصري يوم الجمعة وتابع المران الأخير للفريق قبل السفر إلى كوماسي، وعقد اجتماعا مع بوب برادلي المدير الفني للفريق واللاعبين، حسبما أفاد موقع اتحاد الكرة.

وحرص أبو ريدة على تأكيد مساندته للمنتخب، في هذه المرحلة الحاسمة، وتطرق أيضا إلى الخطاب الذي أرسله الاتحاد الغاني للفيفا يطالب فيه بنقل مباراة الإياب بين المنتخبين لخارج مصر.

وأوضح "هذه الامور يجب ألا تشغل بالكم لانها تأتي في اطار الحرب النفسية التي يجب تجنبها والتركيز على ما يجري داخل المستطيل الأخضر".

وطمأن أبو ريدة المدير الفني على أنه سيكون داعما لكل ما يطلبه من مباريات ودية استعدادا للقاء الإياب، بما له من علاقات متميزة مع الاتحادات الإفريقية للحصول على موافقات للعب وديا مع مصر.