"بياض البيض " يعالج تساقط الشعر ويجعله أكثر نعومة ولمعانا

تعانى الكثير من السيدات من مشكلة الشعر القصير والخفيف المتساقط، وعلى الرغم من ذلك لا تقبل الكثير من السيدات استخدام "البيض" لعلاج هذه المشكلات، بالرغم من مفعوله القوى.

وتنحصر أسباب تساقط الشعر وقصره وضعفه فى إهمال تغذيته بالعناصر التى يحتاجها لنموه وكثافته سواء عن طريق تناول الغذاء المناسب أو عمل حمامات الكريم والزيت كل أسبوع، فضلاً عن العوامل الوراثية وعوامل الجو والأتربة وإرهاق الشعر وفروة الرأس بكثرة استعمال الصبغات والمواد الكيمائية لتنعم الشعر، لعِدَّة مرات، مما يؤدّى إلى إضعاف كثافة الشعر.

يقول الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية إن التجارب أثبتت الفوائد التى يحتوى عليها "البيض" لحالات تساقط الشعر وتلفه وقلة كثافته.

ينصح بوضع "بياض" البيض على الشعر لمدة تتراوح من 20 وحتى 30 دقيقة، ووضع غلاف بلاستيكى أو فوطة ساخنة عليه لتساعد على تفتيح مسام فروة الرأس وتستفيد به، ويُكَرَّر هذا الحمام أسبوعيًّا حتى يظهر تحسنًا ملحوظًا على الشعر.

ويؤكد أخصائى الأمراض الجلدية أن "بياض البيض " يساعد على وقف تساقط الشعر بشكل حاسم ويعمل على تقوية الجذور والأطراف ومنع التقصّف، مما يُزيد من طول الشعر ويجعله قويًّا، كما يضفى عليه لمعانا ونعومة، تجعل مظهره جميلاً ".

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