«الداخلية» تدفع بـ3 آلاف ضابط ومجند لتأمين القاهرة والجيزة.. وتغلق «التحرير ورابعة والنهضة»

القوات المسلحة والحرس الجمهورى يعلنان حالة الاستنفار لتأمين وزارة الدفاع وقصور الرئاسة والمنشآت العسكرية

كتب : أحمد عبداللطيف وجيهان عبدالعزيز منذ 28 دقيقة

كثفت أجهزة الأمن فى القاهرة والجيزة، أمس، من وجودها فى ميادين التحرير ورابعة والنهضة ومناطق العباسية والدقى وجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع قوات الجيش، ودفعت بتشكيلات أمنية تضم نحو 3 آلاف ضابط ومجند أمن مركزى، إلى جانب دوريات مرورية لتأمين الطرق وإغلاق مداخل تلك الميادين، بعد أن ترددت أنباء عن تخطيط تنظيم الإخوان للسيطرة على الميادين العامة.

وتمكن رجال المرور من انتشال 350 سيارة معطلة ومكهنة ومخالفة فى صفوف الانتظار، وكلف اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة رجال المفرقعات والحماية المدنية بالاستعداد لأى إخطارات يتلقونها من شرطة النجدة، وحذر القيادات الأمنية بمديريتى أمن القاهرة والجيزة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى من محاولاتهم إحداث فوضى، كما حدث يوم الجمعة الماضى.

ومن ناحية أخرى، نقلت إدارة مباحث الترحيلات جميع المساجين من غرف الحجز بالأقسام وتوزيعهم على السجون العمومية، ونقل جميع الأسلحة «الأحراز المضبوطة فى قضايا مختلفة» خوفا من محاولات اقتحام الأقسام.

ورصدت «الوطن» صباح أمس الوجود الأمنى فى شوارع القاهرة والجيزة بدءا من كوبرى قصر النيل، وأغلقت مدرعتا جيش و3 «لوريات» شرطة الطريق المؤدى إلى الميدان وتأمين مبنى جامعة الدول العربية والفنادق السياحية، وكثفت قوات الجيش من وجودها فى محيط المتحف المصرى ومجمع ميدان التحرير وأغلقت الشوارع المؤدية إلى حى السفارات الأجنبية «جاردن سيتى».

وبالقرب من مقر وزارتى الداخلية والعدل وجدت 6 مدرعات جيش و12 مدرعة وسيارة شرطة، وتم إغلاق الشارع من ناحية ميدان لاظوغلى المتجه إلى الوزارة، إضافة إلى تأمين قوات الجيش مقرات مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى ووزارات الصحة والتعليم والإسكان.

وفى ميدان رمسيس، بالقرب من مسجد الفتح وخلف قسم شرطة الأزبكية وأعلى كوبرى أكتوبر، نشرت أجهزة الأمن 10 تشكيلات أمنية من الضباط وجنود الأمن المركزى يتقدمهم ضباط العمليات الخاصة وبصحبتهم 8 سيارات إطفاء، وتم تسليح قوات الأمن بقنابل مسيلة للدموع وطلقات الخرطوش والحية، كما أمنت العشرات من مدرعات الجيش والشرطة العسكرية شوارع وزارة الدفاع والمنطقة المركزية فى شارع صلاح سالم وأغلقت عدة طرق بالأسلاك الشائكة، ووجود فريق من رجال المفرقعات لفحص جميع السيارات وصناديق القمامة القريبة من المبنى.

وتواصل قوات أمن القاهرة إغلاق مداخل ميدان رابعة العدوية لحين الانتهاء من أعمال الترميم والتجديد، كما أمنت قوات الحرس الجمهورى مبنى قصر الاتحادية.

وفى الجيزة تم الدفع بالمئات من الضباط والجنود بمناطق الدقى والمهندسين لإغلاق ميدان النهضة، ومنع سير سيارات الأجرة فى الميادين والطرق الرئيسية.

وقال اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن قوات الشرطة رصدت محاولة مجموعات من أنصار الإخوان إثارة الفوضى كما حدث فى بداية الأسبوع الماضى، وأسفر عن مقتل 40 شخصا فى القاهرة والجيزة وإصابة العشرات، وأكد أن قيادات الإخوان تحاول إثارة الفوضى وإراقة الدماء للاتجار بالقضية فى الخارج.

وأشار اللواء سامى يوسف مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية إلى إنشاء غرفة عمليات بالتنسيق مع رجال المباحث وإدارات النجدة لتأمين جميع المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة، وأضاف أن «المخربين يصنعون قنابل يدوية لإثارة الرعب بين المواطنين، وأن إدارة المفرقعات تتعامل مع أى بلاغ بجدية واهتمام ويتلقون نشرات بالبلاغات الكاذبة وتنتقل الفرق للتأكد منها، وطالب المواطنين بالإبلاغ عن أى جسم غريب فى الشوارع، لافتا إلى تكليف فرق من رجال المفرقعات بتفتيش جميع أقسام الشرطة ومديريات الأمن والفنادق بالأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية.