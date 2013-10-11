وزير العدل اللبناني يؤيد إلغاء عقوبة الإعدام في بلاده

كتب : أ ش أ منذ 55 دقيقة

نظم تجمع الحملة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، اعتصاما الجمعة أمام وزارة العدل في بيروت تضامنا مع المحكوم عليهم بالإعدام ومناسبة اليوم العالمي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

وألقى وزير العدل، كلمة للمعتصمين شدد فيها على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أنه تقدم والنائبين إيلي كيروز وإبراهيم كنعان بمشاريع قوانين تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، لكن الظروف الأمنية حالت دون إنجاز هذه المشاريع.

ورفض قرطباوي الحكم بالإعدام على إنسان لأن ذلك لا يردع الجريمة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإحصاءات في عدد من الدول الأوروبية تؤكد أن عقوبة الإعدام لم تردع الجريمة، معتبرا أن إرادة الحياة هي الأقوى وعلى الذين يؤيدون الإعدام أن يعرفوا أن المجرم الذي يعاقب يكون قد ارتكب جريمة، وعندما نحكم عليه بالإعدام نكون قد فعلنا مثله.