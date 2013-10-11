جهادي فرنسي ينفذ عملية انتحارية في موقع للجيش السوري.. ويقتل 10 جنود

كتب : أ ف ب منذ 19 دقيقة

فجّر فرنسي مسلم كان يقاتل ضد النظام السوري في صفوف مجموعة جهادية نفسه قرب مركز للجيش النظامي هذا الأسبوع في محافظة حلب، متسببًا بقتل عشرة جنود على الأقل، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم.

وقال المرصد، في بريد إلكتروني: "تبيّن أن المقاتل الذي فجّر نفسه في تجمع للقوات النظامية بقرية الحمام قرب بلدة خناصر هو من الجنسية الفرنسية".

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن الحادث وقع الأربعاء، وأن الفرنسي كان يطلق على نفسه اسم "أبو قعقع".

وقال عبدالرحمن إن الفرنسي المذكور في العشرين من عمره وكان بين أوائل الذين هاجموا القرية قبل أن ينضم إليه رفاق من جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام الجهاديتين المرتبطتين بتنظيم القاعدة.

ولم يتمكن عبدالرحمن من أن يحدد ما إذا كان "أبو قعقع" فرنسيًا اعتنق الإسلام أو متحدرًا أصلاً من بلد مسلم.