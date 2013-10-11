أهالى قرية بالشرقية يحطمون 4 منازل للإخوان

قام العشرات من أهالى قرية الديدامون التابعة لمركز فاقوس بالشرقية مساء اليوم الجمعة، بتحطيم النوافذ لعدد 4 منازل لعناصر من جماعة الأخوان المسلمين بالقرية على خلفية وفاة موجه بإدارة فاقوس التعليمية بعد مشادة كلامية بينه وبين الإخوان.

كان اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من العميد محمد ناجى مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد تلقيه بلاغا من أهالى قرية الديدامون دائرة المركز بوفاة " الباز السيد متولى" 54 سنة موجه، مالى بإدارة فاقوس التعليمية ومريض سكر.

وتبين من التحقيقات الأولية أثناء خروج جماعة الإخوان من مسجد القطرى بمسيرة تهتف ضد الجيش والشرطة وتطالب بعودة ما يسمى بالشرعية, نشبت بينهم وبين المتوفى مشادة كلامية لم تتطرق إلى اشتباكات بالأيدى، وأسفرت عن سقوط المتوفى على الأرض ولفظ نفاسه الأخيرة.

ومن جانبه انتقل العقيد شمس نجاح رئيس فرع الشرق ومأمور المركز والرائد محمد عبد العظيم رئيس مباحث مركز فاقوس, وتم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المتوفى لبيان سبب الوفاة.

وفى سياق متصل تشهد القرية حالة من الهدوء الحذر استعدادا لتشيع جثمان المتوفى بعد صلاة العشاء.

توقيع الكشف الطبى على موظف توفى خلال مشادة مع الإخوان بالشرقية