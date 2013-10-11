زيدان: الرجل الثاني في ريال مدريد خطوة ضرورية قبل التدريب

باريس، (إفي): أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدرب المساعد لنادي ريال مدريد "سعادته" بمنصبه كمعاون للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث قال إنه يتعلم من المرحلة الحالية كي يكون مؤهلا لقيادة أحد الفرق يوما ما.

وقال زيزو في مقابلة نشرتها صحيفة (ليكيب) اليوم الجمعة "لقد اخترت أن آخذ وقتي الكافي قبل التدريب، وأعتقد أن ذلك هو الأفضل.. التعلم مطلوب. المرء لا يتحول بين يوم وليلة إلى مدرب لفرنسا، حتى ولو كان اسمه زيدان".

وأكد زيدان أنه يود الحصول على الوقت الكافي للملاحظة والتعلم: "أنا الآن في أفضل الظروف للتعلم وأعتقد أنه لابد من المرور بهذه المرحلة".

وأثنى زيدان على التعاون مع أنشيلوتي، الذي قال عنه إنه "القائد، من يقرر، من يملك الكلمة الأخيرة".

وقال "الأمر الجيد معه أن هناك حوارا حقيقيا، حول الخطط واللاعبين وتشكيل الفريق. إنني أتعلم، أرى كيفية سير الأمور، والطريقة التي يمكنني الإسهام بها، إلى جانب المساعد الآخر بول كليمنت".

ولم تكن هذه هي نفس مهامه مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق للملكي، وعن هذا قال "وقتها كنت مديرا للفريق، ولم أكن في الملعب ولم يكن يتعلق بي ما يحدث على أرضه. لم أكن أعقد اجتماعات معه عن الفريق أو الخطة أو ما يريد تطبيقه".

وأضاف "الآن في المقابل لدي وظيفة حقيقية، على أن أقول لكارلو أنشيلوتي كيف أرى الأمور".

ورغم اعترافه بأنه تحدث في بعض المرات لكل أعضاء الفريق، قال زيدان إن ذلك ليس دوره وأن مهمته هي "القيام بالأمور بعيدا عن الأضواء، والجلوس مع اللاعبين على حده".