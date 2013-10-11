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تقارير - برشلونة يستهدف ظهير نابولي

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تقارير - برشلونة يستهدف ظهير نابولي تقارير - برشلونة يستهدف ظهير نابولي

يسعى برشلونة لضم الكولومبي كاميليو زونيجا ظهير نابولي الإيطالي في يناير المقبل بحسب ما أشارت تقارير إخبارية إسبانية يوم الجمعة.

وأشارت صحيفة (سبورت) الإسبانية أن زونيجا يمتلك الجودة التي يريدها تاتا مارتينو المدير الفني لفريق برشلونة إذ يستطيع تقديم الأدوار الدفاعية والهجومية بكفاءة عالية.

ويمتلك زونيجا بندا في عقده يتيح له الرحيل مقابل دفع 15 مليون يورو لناديه نابولي وهو ما يسهل على برشلونة الأمر في مفاوضاته مع النادي الإيطالي.

ويسعى برشلونة بحسب التقرير لتدعيم مركز الظهير الأيمن قبل نهاية الموسم الحالي إذ قد يرحل داني ألفيش عن الفريق بعد نهاية كأس العالم 2014 على الرغم من انتهاء عقده نهاية الموسم المقبل.

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