برانديلي: لا أتخيل إيطاليا بدون بالوتيلي في كأس العالم

لا يتخيل تشيزاري برانديلي المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن يلعب فريقه في كأس العالم المقبل 2014 بالبرازيل بدون مهاجمه ماريو بالوتيلي لاعب ميلان.

ويغيب بالوتيلي عن مواجهة إيطاليا أمام الدنمارك يوم الجمعة ذلك بعد تأهل الأتزوري رسميا إلى المونديال منذ الجولة الماضية في التصفيات.

وقال برانديلي للصحفيين "كأس العالم بدون ماريو بالوتيلي أمر لا يمكن تخيله مطلقا، أنا مقتنع بذلك .. سيكون استثنائيا وجاهزا تماما للبطولة".

وأضاف "ماريو عليه أن يأخذ راحة من مشاكله ويحاول أن يبتعد عن تلك الصعوبات التي يواجهها".

وضمنت إيطاليا مقعدها في كأس العالم 2014 بعد تصدرها المجموعة الثانية بعد تغلبها على التشيك وبلغاريا في الجولتين الماضيتين في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.