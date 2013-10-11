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أنشيلوتي يواصل تجهيز بيل وألونسو للكلاسيكو

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أنشيلوتي يواصل تجهيز بيل وألونسو للكلاسيكو أنشيلوتي يواصل تجهيز بيل وألونسو للكلاسيكو

مدريد(إفي): يواصل تشابي ألونسو وجاريث بيل التعافي من إصابتيهما بنجاح، رغم أنهما قاما اليوم الجمعة بالتدرب بمعزل عن زملائهما في نادي ريال مدريد.

وقاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي اليوم تدريبا بدنيا وآخر بالكرة، في غياب 16 لاعبا دوليا انضموا لمنتخبات بلادهم.

ويأمل أنشيلوتي في تماثل ألونسو وبيل تماما للشفاء قبل مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام برشلونة بملعبه يوم 26 من الشهر الجاري.

وشارك في تدريبات اليوم من لاعبي الفريق الأول في ريال مدريد كل من البرازيلي كاسيميرو وأسيير إياراميندي وناتشو، فضلا عن الحارس دييجو لوبيز.

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