بالفيديو .. ديل بييرو يستعيد شبابه بهدف رائع في الدوري الاسترالي

سجل الإيطالي أليساندرو ديل بييرو هدفا بمجهود فردي رائع استعاد به صاحب الـ38 عاما شبابه وقاد به بفريقه لتحقيق الفوز في افتتاحية الدوري الأسترالي الموسم الجديد يوم الجمعة على حساب نيوكاسل جيتس بهدفين نظيفين.

وافتتح ديل بييرو التسجيل في الدقيقة 37 بعد أن انطلق من الناحية اليسرى وعلى الرغم من افتكاك أحد مدافعي نيوكاسل الكرة إلا أنه عاد وحصل عليها مجددا ليسددها في الزاوية البعيدة ليحرز الهدف الأول لفريقه.

ومرر ديل بييرو كرة متقنة لزميله جويل تشاينيس سجل منها هدف سيدني الثاني في الدقيقة 60 من الشوط الثاني لتنتتهي المباراة بفوز سيدني بهدفين نظيفين ويحصل على أول 3 نقاط له هذا الموسم.

يذكر أن ديل بييرو قد انتقل للعب في الدوري الأسترالي رفقة سيدني عام 2011 بعد نهاية عقده مع يوفنتوس ليرحل عن صفوف السيدة العجوز بعد مشوار استمر 19 عاما مع الفريق.

شاهد الهدف الرائع