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محمد علي بشر: "الإخوان" ترفض أي حل لا يقوم على عودة مرسي ودستور 2012

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محمد علي بشر: "الإخوان" ترفض أي حل لا يقوم على عودة مرسي ودستور 2012 محمد علي بشر: "الإخوان" ترفض أي حل لا يقوم على عودة مرسي ودستور 2012
وزير التنمية المحلية الإخواني: لقائي بأحمد كمال أبو المجد كان حوارا عاما ولم يتضمن طرح أية مبادرات

كتب : أ ش أ الجمعة 11-10-2013 16:18

أكد الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق والقيادي الإخواني، أنه أبلغ الفقيه الدستوري الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الذي يقود وساطة بين الدولة والإخوان، رفض الجماعة أي حل لا يقوم على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، وكذلك إعادة العمل بدستور 2012 المعطل.

وقال بشر في بيان أصدره اليوم، إن موقف الجماعة "لم ولن يتغير في هذا الخصوص"، وإن لقاءه الدكتور أبوالمجد كان في مجمله "حوارا عاما فيما يتعلق بالشأن المصري وما تشهده البلاد من أحداث، ولم يتضمن طرح أية مبادرات محددة أو حديث عن حلول نهائية أو خطوات تنفيذية مزمنة".

وأوضح البيان أن اللقاء كان محاولة من الدكتور أبوالمجد لتهيئة الأجواء المتوترة التي تشهدها الساحة قبل الانخراط في أي حوارات سياسية.

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