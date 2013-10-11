متعب يعود للملاعب بهدف في فوز الأهلي 9-0 أمام مدينة نصر

عاد عماد متعب مهاجم الأهلي للمشاركة في المباريات منذ فترة طويلة وذلك أمام مدينة نصر وديا في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة وانتهت بنتيجة 9-0.

وسجل متعب هدفا ضمن التساعية، كما احرز عمرو جمال ناشيء الأهلي ثلاثة أهداف (هاتريك) ومثلهم لعمر بسام وذلك استعدادا لمواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام القطن.

افتتح عماد متعب التسجيل وخرج بعد انتهاء الشوط الأول وذلك بعد غيابه فترة طويلة عن الملاعب للإصابة في الظهر.

وسجل للأهلي السيد حمدي وعمر بسام وأحمد نبيل "مانجا" مع متعب وعمرو جمال.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لعمرو جمال ومانجا بعد تجديد تعاقدهما.

ويلتقي الأهلي مع القطن في لقاء العودة يوم 20 أكتوبر الجاري.

وخاض الأحمر المباراة بدون اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة غانا في الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

ويلعب الأهلي مواجهة ودية ثانية يوم الأحد المقبل.