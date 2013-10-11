استعداد مديريات الخدمات بالوادي الجديد لإستقبال عيد الأضحى المبارك

استعدت مديريات الخدمات بالوادي الجديد لأستقبال عيد الأضحى المبارك ففي مديرية الصحة تم توفير سيارات الإسعاف في كافة مناطق الأحتفالات والتجمعات للمواطنين .

وقامت مديرية التموين بتجهيز غرف عمليات لمتابعة شكاوى وأحتياجات المواطنين وتوفير كافة المنتجات الأساسية والسلع والمواد البترولية للمواطنين , ومديرية الطب البيطرى قامت بتجهيز المجازر للمواطنين لذبح أضحياتهم بالمجان , حيث أصدر اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد توجيهاته لكافة رؤساء المراكز والمديريات المختصة بتشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية على مدار الساعة أعتبارا من يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وحتى نهاية إجازة العيد الرسمية لتلقي الشكاوى والبلاغات من الموطنين بشأن الخدمات المتوفرة طوال أيام عيدالأضحى المبارك .