أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استعداد مديريات الخدمات بالوادي الجديد لإستقبال عيد الأضحى المبارك

Google+ Print
استعداد مديريات الخدمات بالوادي الجديد لإستقبال عيد الأضحى المبارك استعداد مديريات الخدمات بالوادي الجديد لإستقبال عيد الأضحى المبارك

 

استعدت مديريات الخدمات بالوادي الجديد  لأستقبال عيد الأضحى المبارك ففي مديرية الصحة  تم توفير سيارات الإسعاف  في كافة مناطق الأحتفالات والتجمعات للمواطنين .

وقامت مديرية  بتجهيز غرف عمليات لمتابعة شكاوى وأحتياجات المواطنين وتوفير كافة المنتجات الأساسية والسلع والمواد البترولية للمواطنين , ومديرية الطب البيطرى قامت بتجهيز المجازر للمواطنين لذبح أضحياتهم بالمجان , حيث أصدر اللواء  محمود خليفة محافظ الوادي الجديد توجيهاته لكافة رؤساء المراكز  والمديريات المختصة بتشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية على مدار الساعة أعتبارا من يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وحتى نهاية إجازة العيد الرسمية لتلقي الشكاوى والبلاغات من الموطنين بشأن الخدمات المتوفرة طوال أيام عيدالأضحى المبارك .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

أهالي الشرقية يحررون محاضر جماعية ضد «التموين»

أهالي الشرقية يحررون محاضر جماعية ضد «التموين»