ضبط تجار مواد كحولية بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط كمية من الزجاجات الكحولية والمتاجرين فيها ومبالغ مالية مختلفة حيث تم ضبط كلا من عمرو جلال أيمن حسن 26 سنة عاطل ومقيم الوليدية وبحوزته عدد ( 165) زجاجة كحول مختلفة الأنواع ومبلغ مالي 125 جنية بقصد الأتجار وتحرر المحضر رقم 5050 إداري قسم ثاني لسنة 2013 م.

و كرم محمد أسماعيل حسن 28 سنة عاطل ومقيم ديروط وبحوزته عدد ( 160) زجاجة ( نبيت ) مواد كحولية بقصد الأتجار وتحرر المحضر رقم 3541 إداري مركز ديروط لسنة 2013.

و حسين محمد أحمد قاسم 34 سنة حاصل على دبلوم تجارة ومقيم منفلوط وبحوزته عدد ( 53) زجاجة بيرة مواد كحولية بقصد الأتجار وتحرر المحضر رقم 3775 إداري مركز منفلوط لسنة 2013.