بالصور : محافظ سوهاج يتفقد المناطق الأثرية

تفقد اللواء محمود عتيق – محافظ سوهاج اليوم يرافقه المهندس / علاء ياسين – السكرتير العام المناطق الأثرية بعرابة أبيدوس بمركز البلينا , حيث تفقد معبد سيتى الأول والذي يرجع تاريخه لأكثر من 3500 سنة , وتعد مدينة أبيدوس من المناطق الأثرية الهامة في مصر القديمة فقد كانت بمثابة مقصد لحجاج القدماء المصريين عند الإله اوزوريس والذي من المعتقد أنه دفن بها , كما خرج من مدينة أبيدوس أهم الملوك الذين وحدوا مصر على مدار العصور المختلفة .

ويضم المعبد قائمة بأسماء 76 ملك من أعظم ملوك مصر , وقد توفي سيتى الأول قبل إكمال المعبد مما دفع رمسيس الثاني إلى تدمير بعض من أجزاء المعبد وتغيير النقوش ونسبها لنفسه , كما تفقد سيادته معبد الاوزوريون والذي يعد المعبد الفريد من نوعه في مصر .

وفي أخميم تفقد محافظ الأقليم تمثال ” ميريت آمون ” والمنطقة الأثرية المحيطة به , حيث وجود بعض الآثار والتماثيل والتي ترجع إلى العصور المختلفة كالبطلمي والروماني والأغريقي وغيرهم , كما تفقد تمثال رمسيس الثاني والذي يعد من أضخم التماثيل الموجودة في مصر حيث يبلغ طوله 17 متر على وضع الجلوس .

وقد أكد المحافظ على ضرورة إظهار هذه الآثار للعالم من خلال الدعاية والترويج لجذب السياح من كل أنحاء العالم مشيرا إلى دور هيئة الآثار في الأكتشاف والتنقيب عن الآثار الموجودة بمنطقة أخميم لأجل أكتمال البنية الأثرية للمحافظة .