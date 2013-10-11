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القومى للبحوث يقوم باكتشاف علاج جديد لأنفلونزا الطيور

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القومى للبحوث يقوم باكتشاف علاج جديد لأنفلونزا الطيور القومى للبحوث يقوم باكتشاف علاج جديد لأنفلونزا الطيور

أكد الدكتور أحمد عمر النزهاوى أستاذ مساعد الكيمياء الصيدلية والدوائية بالمركز القومى للبحوث، أن المركز القومى للبحوث يقوم ببراءة اختراع لعلاج جديد شبيه لـ"أمبيرزول" المعالج لقرحة المعدة، مشيرا إلى أن الدواء الجديد الذى يقوم المركز بإعداده يكون مضاد للالتهابات ومعالج لقرحة المعدة، لأن هناك بعض الأدوية المعالجة للالتهابات تسبب قرحة المعدة.

وأضاف النزهاوى أن القومى للبحوث يقوم أيضا بصناعة أنالوج مشابه لدواء "التاموفلو" المعالج لأنفلونزا الطيور الذى تقوم باحتكاره شركة روش الألمانية وتقوم بتصنيعه من زهرة الينسون "الآميز"، لافتا إلى أن المركز يقوم بإعداد دواء شبيه "للتامو فلو" بتركيبات ابتداءً من الجلوكوز والسكر الأحادى وبعض التفاعلات الكيميائية المعينة التى تعطى نفس المنتج تماما لكن بأسعار منخفضة عن التامو فلو.

وأشار إلى أن المركز يقوم بصناعة جيل جديد من الأدوية المعالجة لأنفلونزا الطيور وليس مصل، وسيقوم الدواء بالقضاء تماما على الفيروس المسبب للأنفلونزا.

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