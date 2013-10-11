أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

النساء أكثر عرضة للإصابة بالسقوط الشرجى عن الرجال

Google+ Print
النساء أكثر عرضة للإصابة بالسقوط الشرجى عن الرجال النساء أكثر عرضة للإصابة بالسقوط الشرجى عن الرجال

السقوط الشرجى هو عبارة عن سقوط أو تدلى الغشاء المخاطى، أو سقوط كامل لجدار المستقيم إلى خارج فتحة الشرج، وغالبا ما يحدث ذلك أثناء عملية التبرز وقد يحدث أيضا فى غير ذلك.

يقول د. شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة وجراحات المناظير بمستشفى للطيران، إن السقوط الشرجى يحدث بنسبة كبيرة فى الأطفال خلال الأعوام الأولى من العمر، وفى كبار السن، وتزيد نسبته فى السيدات عن الرجال.

وعن أسباب الإصابة، فيرجع إلى أن ضعف عضلات الحوض قد يكون متلازما مع السقوط الشرجى، بالإضافة إلى أن يكون هناك ضعف شديد فى عضلات الشرج، وبالتالى عدم التحكم فى الإخراج.

وقد لا يكون هناك أى أعراض واضحة لدى المريض، لكن قد يشكو من جزء يخرج من فتحة الشرج عند التبرز فى حالات الإمساك، وقد يعانى من ألم لاحتمالية حدوث تقرحات بالمستقيم، أو نزيف من الشرج أو إمساك مزمن.

ويشير د. شريف إلى ضرورة التفريق بين حدوث سقوط شرجى والإصابة بالبواسير من الدرجة الرابعة، وهذا سهل بالنسبة للجراح المتخصص.

وأكد على أن الحل الجراحى هو الأمثل لهذه الحالات لتجنب تلف عضلة الشرج وقرح المستقيم، وإحراج المريض بسقوط المستقيم، أو عدم القدرة فى التحكم بالإخراج، وتكون عن طريق الشرج أو عن طريق البطن "شق جراحى أو بالمنظار"، ويحدد ذلك الجراح المعالج، حسب كل حالة على حدة.

ولكن إذا رفض المريض إجراء الجراحة، أو لم تكن حالته الصحية تسمح بذلك، فيبدأ فى تنظيم وجباته الغذائية والزيادة من الألياف للبعد عن الإمساك، مع تناول الأدوية الملينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر