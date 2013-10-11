الكثير من السيدات يلجأن للولادة القيصرية خوفاً من ألم الولادة الطبيعية

انتشر فى الآونة الأخيرة إقبال الكثير من السيدات على العمليات القيصرية بدلا من الولادة الطبيعية، نظرا لسهولتها، وخوفا منهن على زيادة الوزن وعلاقتهن بأزواجهن.

يقول الدكتور جورج سلامة، استشارى أمراض النساء والتوليد بوزارة الصحة، أن الكثير من المصريات يلجأن لعمليات الولادة القيصرية نتيجة لسهولتها، وعدم شعورهن بالألم عند إجراء العملية، بخلاف الولادة الطبيعية، ويفكرن أيضا فى المنظر الجمالى لأجسادهن بعدم زيادة الوزن.

يضيف الطبيب، أن سوء التغذية للأم أثناء الحمل، وإتباع العادات السيئة فى الأكل، وعدم تناول الطعام بانتظام، وتناول النشويات بكثرة والأكل عدم الصحى، وعدم ممارسة الرياضة، يؤدى إلى ضعف الحوض والظهر، لذلك تلجأ السيدات للعمليات القيصرية فى الولادة لعدم اتساع المهبل، وتفكيرهم فى العلاقة الحميمة مع أزواجهن.

وأشار سلامة إلى أن الأجانب لا يلجأون نهائيا للعمليات القيصرية، ويفضلن إجراء الولادة الطبيعية، لأن عضلة الحوض عندهن قوية، نتيجة لممارستهن الرياضة، وتناولهن الطعام الصحى الذى يحتوى على الفيتامينات الكثيرة، والتى تساعد على إمداد الأم بالعناصر الكاملة التى تغذى الأم والطفل، دون أن يتأثر الجسم بزيادة فى الوزن.

وأوضح الطبيب أن الفرق بين العمليات القيصرية والطبيعية فى الولادة هو أن العمليات القيصرية لم تشعر فيها بألم الولادة، وتخرج من المستشفى بعد 5:6 ساعات، ولم يوجد بها ألم قبل الولادة، أما الولادة الطبيعية فتعانى الأم منها كثيرًا نتيجة الألم قبل وبعد العملية، موضحاً أن كلا العمليتين يتواجد فيهما أخطار التخدير التى من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة إذا كانت الحامل تعانى من الحساسية.