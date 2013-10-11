اشتباكات بين مسيرة لـ"المحظورة" والأهالى بالفيوم

شهدت مسيرة جماعة الإخوان "المحظورة" بالفيوم اشتباكات بين المشاركين فى المسيرة وأطباء مستشفى خاص بـ"منشأة لطف الله" بمدينة الفيوم.

كانت المسيرة التى تضم أعضاء الجماعة المحظورة قد خرجت من مسجد المعلمين بمدينة الفيوم مرددين الهتافات المناهضة للجيش والشرطة وقاموا بتدوين بعض العبارات على عدد من الحوائط بـ"منشأة لطف الله" مما أثار حفيظة بعض الأطباء بمستشفى خاص وحاولوا منعهم ووقعت اشتباكات بين الطرفين.

من ناحية أخرى قام عدد من أهالى منطقة المشتل وحى الجامعة بمدينة الفيوم بإلقاء الطوب والحجارة على مسيرة الإخوان من أعلى أسطح المنازل والعمارات وهرعت على الفور قوات الشرطة وفض الشغب منعا لتطور الأحداث.

كانت مسيرة خرجت لأعضاء الجماعة المحظورة من أمام مسجد الشبان المسلمين وطافت عدة شوارع بالمحافظة حتى وصلت إلى بداية الطريق السياحى خلف استراحة المحافظ.

وقام بعض المشاركين فى المسيرة بإطلاق شماريخ وألعاب نارية طائرة سقطت على قوات التأمين أمام الاستاد الرياضى مما اضطرهم لإطلاق طلقات تحذيرية ففروا هاربين فى أكثر من اتجاه وقام أبناء المناطق المحيطة بالصعود لأسطح المنازل والعمارات وقذفوهم بالطوب والحجارة فتفرقوا مسرعين فى اتجاه منشأة عبد الله وحى الجامعة، وحضرت للمكان قوات الشرطة ومكافحة الشغب للسيطرة على الموقف ومنع تصاعده.

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