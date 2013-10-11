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الطائرات الحربية تبدأ غدا تقديم عروض جوية بمناسبة عيد القوات الجوية

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الطائرات الحربية تبدأ غدا تقديم عروض جوية بمناسبة عيد القوات الجوية الطائرات الحربية تبدأ غدا تقديم عروض جوية بمناسبة عيد القوات الجوية

تقدم القوات المسلحة عروضا جوية في سماء القاهرة والمحافظات ، ابتداء من غد السبت بمناسبة العيد السنوي للقوات الجوية الذي يوافق ١٤ من شهر أكتوبر من كل عام .

قال مصدر عسكري إن طائرات القوات الجوية ستحلق في سماء الجمهورية وتقدم عروضا مبهجة للمواطنين احتفالا بعيد القوات الجوية .. مشيرا إلى أن عيد القوات الجوية يتواكب مع ذكرى معركة المنصورة الشهيرة التي استطاعت فيه الطائرات الحربية المصرية إسقاط عدد من طائرات العدو الصهيوني في واحدة من أكبر المعارك العسكرية الجوية في العالم .

يذكر أن معركة المنصورة هي معركة جوية بين وإسرائيل وقعت في 14 أكتوبر 1973 ضمن حرب أكتوبر، حين حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تدمير قواعد الطائرات بدلتا النيل في كل من طنطا والمنصورة والصالحية لكي تحصل على التفوق في المجال الجوي مما يمكنها من التغلب على القوات الأرضية المصرية ، ولكن تصدت لها الطائرات المصرية بكل بسالة وشجاعة .

ا.ش.ا

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