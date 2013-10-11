طبيب عربي يعالج الرئيس الإسرائيلي “شيمون بيريز”

الدكتور نادر بطو، عربي إسرائيلي ،أخصائي القلب والقسطرة، طور طريقة مبتكرة لاكتشاف الامراض فلا غرابة أن تطول فترة انتظار المرضى للجلسة العلاجية عنده نحو سنة، ومن بين مرضاه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز.

وبحسب صحيفة هآرتس يقوم الدكتور نادر بطو، أخصائي القلب، والذي يحظى بتقدير في أوساط المهنة، هذه الأيام، ببناء جهاز يقيس مستوى توتر مرضاه وحيويتهم، ليتعرف بدقة على الذين يواجهون نسبة عالية من الخطر، رغم كونهم أصحاء في الظاهر، وذلك قبل مدة طويلة من إصابتهم بالمرض، كما يتعرف على الذين يحتاجون إلى بذل الجهود للحيلولة دون إصابتهم بالمرض.

وقد درس الطب في إيطاليا وتخصص في أمراض القلب، ولكنه وهو لا يزال في مرحلة الدراسة كان يقض مضجعه تساؤل واحد: “إين روح الجثة التي نقوم بتشريحها في دروس التشريح؟”. وبدأ د. نادر، وقد يكون بسبب انتمائه للثقافة العربية التي تؤمن بالملائكة والأرواح وانجذابه لهذه المسألة، في الاهتمام بالتنويم المغناطيسي وممارسته وهو لا يزال في مراحل الدراسة، كما اخذ يرى أشياء يعجز العلم عن تفسيرها.

يقول د. نادر: “كنت أمارس التنويم المغناطيسي، وأنا طالب طب، على زملائي في مساكن الطلاب. وذات يوم أصدرت أمرا ما بعد التنويم المغناطيسي لشاب كان يعاني من الدمل الفيروسية في يديه. وبعد جلسة التنويم بعشرة أيام، كانت جميع الدمل قد اختفت. كيف اختفت بدون دواء؟ باشرت البحث عن إجابة، وكان ما عثرت عليه هو تأثير العلاج الوهمي – البلاسيبو. ولكن أحدا لم يكن يعلم كيفية تكون هذا التأثير. نعم، إن مصدره “الرأس”، ولكن كيف يعمل الرأس ليداوي؟ وإذا كان في الإمكان علاج الدمل، فلماذا يتعذر علاج الربو؟ أو الورم السرطاني في الثدي؟”

ويمضي د. نادر مبيّنا: “إن طريقة عمل العلاج الوهمي مذهلة، وقد كان يتم في الاتحاد السوفييتي إجراء جراحات القلب لأناس كانوا يشكون من آلام الصدر ولكن حالتهم الصحية كانت على ما يرام. كانوا ببساطة يعملون شقا في جسم المريض ثم يغلقونه، وكان الناس يتماثلون إلى الشفاء. وقد صادفني غير مرة قادمون جدد من الاتحاد السوفييتي وعلى صدورهم ندب، ثم بعد قيامي بقسطرتهم علمت بعدم وجود أي انسداد أو مجازة عندهم، وكلما درست الموضوع، اكتشفت أن الطب بكل بساطة لا يملك ردا على أبسط الأمور.

“أعتقد بأن هناك شعورا عند الناس بأن النظام الطبي القائم لا يقدم الحلول الكافية لاحتياجاتهم الحقيقية، فيبحثون عن وسائل بديلة تساعدهم. عند فحص المرضى الذين يصلون إلى قسم الطوارئ وهم يشكون من آلام الصدر، تظهر القسطرة أحيانا أن كل شيء طبيعي, ولكن الشخص يظل يعاني من آلام الصدر، لنقول نحن له أن الفحوص تظهر أنه لا يعاني من أي مرض”.